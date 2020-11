Start ins Tennis-Jahr Wegen Saisonauftakt: Zverev über Weihnachten in Australien

Von Sonntag an tritt der US-Open-Finalist bei den ATP Finals in London an, dem Saisonabschluss der besten acht Tennisprofis des Jahres. "Die ATP Finals in London sind ein ganz besonderes Turnier. Es ist der schwerste Wettkampf des Jahres", meinet Zverev. "Du musst vom ersten Schlag an hochkonzentriert sein, kannst - anders als bei manch anderem Turnier, wo die Bandbreite der teilnehmenden Spieler viel größer ist - kein einziges Spiel etwas ruhiger angehen."