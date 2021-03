WM-Qualifikation Bundestrainer Löw: Einspielen für EM "wahnsinnig wichtig"

Am heutigen Dienstag wird sich nun der Münchner Neuer in Düsseldorf bei einer Pressekonferenz als dienstältester aktueller Nationalspieler zur neuen Situation im DFB-Team vor dem Länderspiel-Auftakt 2021 äußern. Die drei WM-Qualifikationspartien am 25. März (20.45 Uhr/RTL) gegen Island in Duisburg sowie anschließend in Rumänien und gegen Nordmazedonien sind für Löw schon eine wichtige EM-Vorbereitung.