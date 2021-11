Start in die Trainingswoche Das ist der Stand bei den verletzten VfB-Profis

Stuttgart - Immerhin sind keine neuen Hiobsbotschaften hinzugekommen beim vom Verletzungspech so gebeutelten VfB Stuttgart. Die Wehwehchen, die sich sich Konstantinos Mavropanos und Atakan Karazor bei der 1:2-Niederlage in Dortmund zugezogen hatten, waren am Montag so weit abgeklungen, dass beide zumindest individuell trainieren konnten. Weder die Handverletzung von Mavropanos noch der Pferdekuss bei Karazor sollten mit Blick auf die Partie an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 ein Hindernis darstellen.