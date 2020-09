Start der 2. Liga HSV besiegt Düsseldorf - Remis in Regensburg

In der zweiten Partie des Tages trennten sich Jahn Regensburg und der 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1). Vor 3011 Fans in dem erstmals seit fast sieben Monaten wieder mit Zuschauern gefüllten Jahnstadion waren die Gäste durch Tim Handwerker in Führung gegangen (43. Minute). Max Besuschkow glich in der zweiten Halbzeit durch einen Handelfmeter aus (58.). Die Gastgeber von Trainer Mersad Selimbegovic waren das aktivere und mutigere Team. Den Nürnbergern, bei denen Chefcoach Robert Klauß sein Liga-Debüt feierte, fehlten vor allem die Abstimmung und die erfolgsbringenden Ideen im Spielaufbau.