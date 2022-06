Starkregen und Überflutungen So können sich Bürger und Kommunen auf Extremwetter vorbereiten

Theo Schmitt gibt sich keinen Illusionen hin: „Solche Ereignisse werden wir in Zukunft häufiger bekommen.“ Gemeint sind Starkregen und gewaltige blitzschnelle Überschwemmungen. Schmitt ist Professor an der Technischen Universität Kaiserslautern und forscht über Wasser, Infrastruktur und Ressourcen. Deutschland ist, so fasst er es mit seinem Münchner Kollegen Wolfgang Günthert von der Bundeswehr-Universität zusammen, längst nicht so gut auf Extremwetter vorbereitet, wie es sein könnte.