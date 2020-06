Starkregen am Mittwoch Zahlreiche Einsätze wegen Regens

Pressestimmen zum 5:1-Erfolg über den SV Sandhausen

Viel Lob für den VfB Stuttgart aus ganz Deutschland

Der VfB Stuttgart hat den SV Sandhausen am Mittwoch 5:1 geschlagen – für die Berichterstatter der Republik ein klares Zeichen, dass der VfB als Favorit in den Endspurt um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geht.