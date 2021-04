Am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr ist auf dem Gelände eines Benninger Küchentechnik-Unternehmens im Bereich Bahnhofstraße/Goethestraße ein Container voll Papier und Kartonagen in Brand geraten. Aufmerksame Nachbarn, die die Rauchentwicklung beobachteten, hatten zunächst die Firma informiert, deren Löschversuche jedoch nicht von Erfolg gekrönt waren. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Benningen zu Hilfe gerufen, die mit insgesamt zwölf Mann, davon sechs unter Atemschutz, und zwei Strahlrohren anrückte. Der Brand konnte erst gelöscht werden, nachdem die Feuerwehr den Container, in dem etwa zehn Kubikmeter dicht gepresst gelagert waren, ausgeräumt hatte. Der Container habe "richtig gebrannt", sagte der Benninger Kommandand Alexander Essig gegenüber der Marbacher Zeitung. Dadurch habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben, sodass die Bevölkerung über das Radio aufgerufen worden sei, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 16.30 Uhr war der Einsatz beendet.