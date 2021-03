Starke Allianz USA und EU demonstrieren Geschlossenheit beim Klimaschutz

In der gemeinsamen Erklärung bekräftigten die USA ihr Ziel, spätestens 2050 unterm Strich keine Treibhausgase wie Kohlendioxid, Methan oder Lachgas auszustoßen. Die Europäische Union will Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen, der so viele CO2-Emissionen beseitigt, wie er produziert. Kerry und die EU-Vertreter forderten alle Länder der Welt dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die globale Erwärmung zu begrenzen.

Washington und Brüssel sind beim Klimaschutz seit dem Machtwechsel in den USA wieder weitgehend auf einer Linie. Der neue US-Präsident Joe Biden hatte sofort nach Amtsantritt die Rückkehr des Landes in das Pariser Klimaabkommen veranlasst, von dem sich sein Vorgänger Donald Trump verabschiedet hatte. Biden will am 22. April Gastgeber eines Klimagipfels sein und in diesem Rahmen auch das von Ex-Präsident Barack Obama 2009 initiierte "Forum über Energie und Klima" mit führenden Wirtschaftsmächten wiederbeleben.

