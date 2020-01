„Star Trek: Picard“ bei Amazon Prime Was taugt der „Raumschiff Enterprise“-Ableger?

Der Mann, der das sagt, heißt Jean-Luc Picard. Er war in 178 Episoden der Serie „Star Trek: The Next Generation“ (1987– 1994) und in vier Kinofilmen (1994–2002) Kommandant an Bord mehrerer Raumschiffe, die meistens Enterprise hießen, jetzt ist er der Titelheld der Serie „Star Trek: ­Picard“ und damit ein Science-Fiction-Held wider Willen. In den drei uns vorab zur Sichtung überlassenen Episoden der Serie, die an diesem Freitag bei Amazon Prime startet, hat man jedenfalls den Eindruck, dass da von einem erzählt wird, der lieber beharrlich nostalgisch zurückblickt, als sich an futuristischen Fantasien zu berauschen.