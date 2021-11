„Star Trek Discovery“ Fans enttäuscht über Serien-Aus bei Netflix

Hier gibt es die Serie zu sehen

Der Grund: Der Medienkonzern ViacomCBS will wie die Konkurrenten von HBO, Disney und Co. seinen eigenen Streamingdienst mit exklusiven Titeln bewerben. „Star Trek Discovery“ gibt es nur noch bei Paramount+ zu sehen. Da der Streamingdienst bisher nur in den USA angeboten wird, schauen deutsche Fans in die Röhre. Auch die drei bisherigen Staffeln musste Netflix aus dem Programm streichen.