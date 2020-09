Star des FC Barcelona VfB-Fans sammeln für Lionel Messi – und den guten Zweck

„Für den Fall, dass die geplante Summe nicht rechtzeitig erreicht wird oder sich Lionel Messi einem anderen Verein anschließt, wird das gesammelte Geld zu 100 Prozent an Viva con Agua gespendet.“ Hierbei handelt es sich um ein Netzwerk von Menschen und Organisationen, das sich für den weltweiten menschenwürdigen Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Auch wenn es also nichts werden sollte mit Lionel Messi und dem VfB Stuttgart: Die bei dieser Aktion eingenommene Summe kommt in jedem Fall einem guten Zweck zugute.