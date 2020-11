Zum Film des Jahres wurde die Actionkomödie "Bad Boys for Life" mit Will Smith und Martin Lawrence gewählt. Den Preis für die beste Talkshow erhielt Ellen DeGeneres – eine Überraschung, denn die Moderatorin hatte erst im Sommer mit einem Skandal für Aufsehen gesorgt. Ihre Angestellten klagten US-Medien zufolge über eine vergiftete Arbeitsatmosphäre, sprachen von Einschüchterung und Rassismus hinter den Kulissen. DeGeneres bat ihr Team in einem Brief um Entschuldigung.