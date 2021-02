Standortentscheidung Daimlers neues Unternehmen verlässt Stuttgart

Stuttgart - Das neue Lkw-Unternehmen Daimler Truck AG mit rund 80 000 Mitarbeitern wird seinen Sitz nicht mehr in der heutigen Konzernzentrale von Daimler in Stuttgart-Untertürkheim haben, sondern in Leinfelden-Echterdingen. Damit wird es in Stuttgart aller Voraussicht nach künftig kein eigenständiges Unternehmen mehr geben, welches den Namen Daimler trägt.