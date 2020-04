Standortdaten und Corona Deutschland bleibt daheim – ein bisschen

Ostdeutsche sind häufiger unterwegs

In der Coronakrise bilden die Daten dagegen eher ab, wie viele Menschen nicht mehr unterwegs ist, so etwa der „Mobility Monitor“ der Berliner Humboldt-Universität. Er zeigt wie stark die Mobilität in den Stadt- und Landkreisen zurückgegangen ist. In Großstädten sowie in Westdeutschland sind die Menschen seltener unterwegs als auf dem Land oder im Osten. Insgesamt ging die Mobilität um bis zu 60 Prozent verglichen mit März 2019 zurück. Derzeit beträgt der Rückgang etwa in der Region Stuttgart noch um die 20 Prozent: Die Menschen sind wieder fast so viel unterwegs wie vor Corona.