Stand-Up-Paddling am Neckar „Das kann ganz schnell gefährlich werden“

Weil der Neckar im Prinzip eine Straße wie jede andere ist und auch auf ihr Regeln gelten. Diese kennen die meisten aber nicht. Sie sind kreuz und quer auf dem Wasser unterwegs. Wenn da mal ein Frachter um die Ecke kommt, kann es schnell brenzlig werden. In Marbach habe ich beispielsweise schon gesehen, wie jemand von seinem Board gesprungen ist und ans Ufer geschwommen ist, weil er es nicht unter Kontrolle bekommen hat, als ein Frachter kam. Dieser hat das Board halb durch die Luft geschleudert – zur Unterhaltung der Leute im Bootshaus. Erst als der Frachter dann weg war, ist derjenige wieder ins Wasser und sein Board holen gegangen. Das sind Situationen, die man vermeiden kann.

Wie?

Zum einen ist es ratsam, einen Kurs zu machen. Ganz egal wo. Aber in so einem Kurs lernt man unter anderem, wie man sein Board richtig manövriert. Und klar ist: Wenn man die Basics kann, dann steht man schon einmal sicherer auf dem Board. Gerade auch, wenn Strömungen da sind oder einem Wellen von Schiffen treffen. Außerdem werden einem in einem Kurs die Regeln erklärt.

Und die wären?

Zum einen gilt wie auf einer normalen Straße auch ein Rechtsfahrgebot. Zum anderen sollte man immer auf die grünen und roten Bojen achten, die links und rechts zu sehen sind. Zwischen diesen Bojen befindet sich die Schifffahrtsstraße. Wichtig: Man sollte außerhalb dieser Straße, also außerhalb der Bojen paddeln. Des Weiteren ist wichtig, dass man nicht weiterfährt, sobald man ein Schild oder eine Boje sieht, das der österreichischen Flagge ähnelt. Also rot-weiß-rot ist. Denn dies bedeutet: Durchfahrt verboten. Dahinter kommt dann ein Wehr und hier kann man schnell in einen Strudel gerissen werden oder an eine Stelle kommen, in der es hinab geht.

Alles in allem ist es aber schön, dass immer mehr Leute den Weg aufs SUP finden, oder?

Absolut, das Wetter hat die vergangenen Wochen ja gut mitgemacht. Und auch wir – mein Sohn Maverick und ich – genießen dies in vollen Zügen. Wir sind und waren viel paddeln und werden das auch in den nächsten Wochen tun.