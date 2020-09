Stammelf des VfB Stuttgart Test gegen Straßburg ist die Generalprobe für den VfB

Stuttgart - Zwei VfB-Profis mit guten Perspektiven auf einen Platz in der Startelf sind aktuell auf Länderspielreise – doch auch ohne Orel Mangala (U 21 Belgien) und Borna Sosa (U 21 Kroatien) will Cheftrainer Pellegrino Matarazzo das Gros der angedachten Stammformation seines Teams in der Freundschaftspartie gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg an diesem Samstag (16 Uhr/SWR) im Schlienzstadion auf Herz und Nieren testen.