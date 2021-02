Staffelauftakt „The Masked Singer“ Im Schwein steckt Katrin Müller-Hohenstein

Die Schildkröte kann sehr gut singen

Aber der größte Spaßfaktor an dieser Show sind natürlich die Auftritte der maskierten Sänger selbst. Im Gegensatz zu fast allem, was im Fernsehen sonst so läuft, ist hier halt nichts geskripted oder vorher abgesprochen: Die Promis, die hier mitmachen, werden über Wochen vom Sender isoliert und nur inkognito ins Studio gelassen; selbst untereinander wissen sie nichts von ihren Engagements. Rein musikalisch stach in der ersten Show am Dienstag nur eine Maske deutlich heraus: Die Schildkröte lieferte in bester Performance eine stimmlich großartige Version von Phil Collins Allzeit-Hit „In the Air Tonight“. Alle anderen Masken waren musikalisch dagegen nur là-là; da klangen viele nach der Abteilung „singender Schauspieler“ oder „musikalisch ehrgeiziger Spaßvogel“.