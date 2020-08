Stadtwerke in Marbach unterwegs Gasrohre werden überprüft

Bei der diesjährigen Inspektion werden circa 400 Kilometer Leitungsnetz überprüft. Verbleibende Stellen werden in der nächsten Prüfperiode unter die Sonde genommen. Während der Überprüfung sind bis zu zwei Mitarbeiter unterwegs. Ein Mitarbeiter hat dabei die Lotsenfunktion. Er stellt den Leitungsverlauf fest und navigiert den Kollegen, den so genannten Gasspürer. „Bei der Gasrohrnetzüberprüfung machen wir Bohrungen im Straßenbereich und zwar über dem Abzweig zum Hausanschluss. Mittels der Gassonde wird dann erspürt, ob Gas austritt. Diese Bohrlöcher werden nicht wieder verfüllt, sondern mit einem Stopfen versehen, so dass ein erneutes Prüfen erleichtert wird“, beschreibt erklärt Mariusz Cichocki, Bereichsleiter der SWLB, den Prüfvorgang. „Dem kleinsten Verdacht auf Gasaustritt gehen wir sofort nach. Bestätigt sich eine Leckage, graben wir diese punktgenau auf und beseitigen sie unter Einhaltung aller sicherheitstechnischen Aspekte. Zu einer lückenlosen Rohrnetzüberprüfung gehören auch die Hausanschlussleitungen bis an die Gebäude. Daher ist es wichtig, unseren Kollegen den Zugang zum Vorgarten bis zur Hausaußenwand zu gewähren. Die Stadtwerke-Überprüfungstrupps weisen sich unaufgefordert aus“, so seine Bitte.