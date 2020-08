StadtMobil Marbach Die Lage hat sich konsolidiert

Um die Auslastung weiter voranzubringen, bietet der Verein im September und Oktober die „StadtMobil Wochen“ an. Neukunden, die sich in diesem Zeitraum bei StadtMobil anmelden, erhalten ein 30 Euro Zeitkostenguthaben. Die Aktion sei nicht neu, sondern habe bereits in den vergangenen Jahren stattgefunden, so Laukenmann. „Wir wollen das StadtMobil präsenter machen. Ich denke, dass wir durch Corona bei vielen nicht mehr so im Gedächtnis sind. Die Leute hatten andere Probleme. Aber so wollen wir zeigen, dass wir noch da sind.“ Zudem hofft man natürlich auf neue Kunden, die die vier roten Autos in der Schillerstadt rege nutzen.