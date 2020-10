Stadtmarketing-Verein Marbach An der Spitze herrscht nun Frauen-Power

Marbach - Wer im Vorfeld der Jahreshauptversammlung des Stadtmarketing-Vereins Marbach (SSM) einen Blick auf die Tagesordnung geworfen und zuvor die Geschehnisse in diesem Jahr verfolgt hat, der hatte wohl mit dem ein oder anderen Misston gerechnet. Denn unter Punkt zwei ging es am Freitagabend in der Stadthalle um die Situation im Vorstand. Eine Aussprache war angedacht, nachdem der Vorsitzende Simon Wurm und sein Stellvertreter Moritz Krohmer ihre Ämter im Juni aufgrund von Unstimmigkeiten wegen der Aktion „Marbach handelt“ niedergelegt hatten. Stefanie Grams und Bürgermeister Jan Trost hatten danach interimsmäßig übernommen. Letzterer leitete die Versammlung somit auch und hatte sich bei Punkt zwei wohl schon auf zahlreiche Redebeiträge eingestellt, weshalb er auf ein Zeitlimit von zwei Minuten pro Redner verwies. Umso erstaunter war dann sein Blick, als sich gar niemand meldete, der Punkt sofort abgehakt war und man sich den Neuwahlen widmen konnte – die wiederum total unaufgeregt, öffentlich und harmonisch über die Bühne gingen. Einstimmig wurde erst Stefanie Grams zur neuen Vorsitzenden, dann Annette Fiss zu ihrer Stellvertreterin gewählt. Damit hat der Stadtmarketingverein nun ein neues Duo an der Spitze – erstmalig in der Geschichte des SSM bestehend nur aus Frauen.