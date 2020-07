Stadtmarketing Marbach Nach Turbulenzen geht es mit einer neuen Spitze weiter

Marbach - Viel Staub aufgewirbelt hat unlängst die Nachricht, dass der Vorsitzende des Marbacher Stadtmarketingvereins (SSM) Simon Wurm und sein Stellvertreter Moritz Krohmer ihre Ämter niedergelegt haben. Anlass dafür war ihre Unzufriedenheit über die Aktion „Marbach handelt“. Der Verein kehrt nach diesen Turbulenzen nun aber wieder in ruhigere Fahrwasser zurück. Es gebe an der Spitze eine Interimslösung, heißt es in einer Pressemitteilung.