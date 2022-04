Stadtkapelle Marbach Musikverein stellt sich neu auf

Lesen Sie aus unserem Angebot: Musikverein Marbach lädt zum Frühlingsfest

„Wir wollen mehr Begeisterung wecken“

Ihr Ziel ist es, den Musikverein insgesamt und auch nach außen „ein bisschen bewusster zu machen, ihn lebhafter zu gestalten“. Vieles sei ein wenig eingerostet. „Wir wollen mehr Begeisterung wecken.“ Die Motivation ist groß. In der Vereinsjugend sind mittlerweile 45 Kinder in Ausbildung, ein Elternteam nun im Vorstand. Das, findet sie, seien doch gute Voraussetzungen – auch dafür, „dass ich das Amt mal wieder loswerde, bevor ich in Rente gehe“, fügt sie lachend an.