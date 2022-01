Stadtarchiv Marbach Sammlung wird weiter aufgewertet

Eingeschränkter Zugriff

Als „großes Highlight für uns“ bezeichnete es Gühring, dass er das Archiv des Autonomen Zentrums (AZ) Marbach in Empfang nehmen konnte. Klaus Schönberger, der so etwas wie der Kopf des AZ war und heute an der Universität in Klagenfurt lehrt, habe die Unterlagen über die Jahre gesammelt und nun der Kommune überlassen. Allerdings kann man darauf nicht uneingeschränkt Zugriff nehmen. Denn viele der betroffenen Personen leben noch in Marbach, erklärte Gühring. Das schmälert aber nicht die Wertigkeit des Materials. „Das ist ein großer Schatz, da es eine Zeit und Bewegung abdeckt, die auch in die Gründungsjahre der Grünen in Marbach zurückreicht“, erläuterte der Fachmann, der daran erinnerte, „dass die Grünen-Fraktion ja auch ein Stück weit aus diesem Autonomen Zentrum heraus entstanden ist“. Finden kann man in dem Stapel an Dokumenten unter anderem interne Protokolle, Fotografien , Unterlagen zum damaligen Theaterschaffen des AZ und sämtliche Zeitungsausschnitte, die zu den Aktivitäten des Autonomen Zentrums erschienen sind, wie Klaus Schönberger auf Nachfrage sagt. Der Verein existiere formal sogar noch, sei aber in Marbach nicht mehr aktiv.