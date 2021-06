Stadt sucht nach dem Rechte-Inhaber Schillerstadt-Domain führt zur AfD

Ein Anruf bei der Pressestelle des Bundesverbands der AfD in Berlin sorgt ebenfalls für Verwunderung. „Das muss ein Versehen sein, da hat wohl jemand uns... Danke für den Hinweis, das soll natürlich nicht so sein.“ Staunen auch beim Landesverband Baden-Württemberg. „Was ist denn da für eine Umleitung gemacht worden und vor allem, von wem?“, fragt Jürgen Ruf-Zaiss, der in der Verwaltung des Verbands arbeitet. Er werde das sofort an die Bundesgeschäftsstelle schicken, damit die sich darum kümmere. „Das geht gar nicht, so was“, meint er.