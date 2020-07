Stadt Steinheim würde gerne Vollgas geben Schnelle E-Tankstellen weiter in der Warteschleife

Schon längst in Betrieb ist hingegen die Ladesäule auf dem Klosterparkplatz in Steinheim. Die Auslastung präsentierte die Klimaschutzmanagerin Rebecca Roller zuletzt im Gemeinderat. Demnach war die Anlage zum Start im Jahr 2016 nur drei Monate von Oktober an in Betrieb, verzeichnete dabei aber immerhin 100 Ladevorgänge. 2017 wurde am Klosterparkplatz 178-mal Energie gezapft, im Jahr darauf waren es 229 Vorgänge – mit Abstand der Spitzenwert. 2019 sank das Interesse wieder. 122-mal wurde die Säule in Anspruch genommen.