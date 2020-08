Stadt Marbach will in Förderprogramm Prämie für wiedergewonnenen Wohnraum im Blick

Denn finanzielle Hilfen gebe es aus diesem Topf für Aktivitäten der Kommune im Bereich der Beratung und Vermittlung von leer stehendem Wohnraum. Die Städte und Gemeinde sollen mit der Prämie einen Anreiz bekommen, sich auf diesem Feld zu engagieren. Die Gewährung eines Zuschusses ist allerdings an gewisse Voraussetzungen geknüpft. So muss die Wohnung beispielsweise mindestens neun Monate dem Markt entzogen gewesen und eine Neuvermietung über eine „kommunale Aktivität“ zustande gekommen sein. In der Praxis soll das Ganze in Marbach so funktionieren, dass man nach einer erfolgreichen Aufnahme in das Programm jemanden sucht, der firm ist in Immobiliensachen und sich um die Umsetzung kümmert, erklärt Bürgermeister Jan Trost auf Nachfrage. Mit diesem frei tätigen Branchenkenner werde ein Vertrag abgeschlossen. Die Prämie werde dem Vermittler eins-zu-eins weitergereicht. Überwiesen werden pro Erfolgsfall vom Land zwei Nettokaltmieten, aber maximal 2000 Euro.