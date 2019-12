Stadt Marbach tritt auf die Bremse Radstreifen in Poppenweiler Straße wird zurückgestellt

Marbach - Es ist ein Projekt, das einfach nicht recht vom Fleck kommen will. Und mittlerweile ist klar, dass die Ausweisung eines Fahrradstreifens in der Poppenweiler Straße kurzfristig auch nicht erfolgen wird. Bislang verhielt es sich so, dass die Stadt die Spur zwar gerne auf der Fahrbahn aufgebracht hätte, das Landratsamt Ludwigsburg aber eher zurückhaltend auf den Vorstoß reagierte und auf Nachfrage stets darauf verwies, dass man sich in der Prüfungsphase befinde. Nun teilt die Behörde mit, dass zumindest ein verkürzter Schutzstreifen „denkbar wäre“. Doch jetzt ist es die Kommune, die in der Sache nichts überstürzen will und auf die Bremse tritt.