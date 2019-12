Stadt Marbach vergibt Bürgerplaketten Aktivbürger wirken oft im Stillen

Marbach - Seit 2013 vergibt die Stadt am Ende eines Jahres Bürgerplaketten. Lediglich 2017 wurde eine Pause eingelegt. Am Donnerstagabend wurden Brigitte Wolf sowie Helga und Manfred Widler für ihre ehrenamtliche Tätigkeit und ihren besonderen Verdienst um die Allgemeinheit ausgezeichnet. „Ich weiß, Sie halten Ihr Tun für selbstverständlich. Aber ich – und nicht nur ich – weiß auch: Es ist keineswegs selbstverständlich, dass sich Menschen für andere oder das Gemeinwohl engagieren“, so der Bürgermeister Jan Trost in seiner Laudatio. „Auch wenn es erfreulicherweise gar nicht so wenige sind, die so handeln, ist ihr Tun doch nur als vorbildlich zu bezeichnen.“ Aktivbürger, so der Bürgermeister weiter, wirkten oftmals im Stillen. Deshalb falle es oft erst auf den zweiten Blick ins Auge, dass es kaum einen Bereich des Alltags gebe, der nicht von freiwilligen Leistungen geprägt sei. Bürgerschaftliches Mittun bringe Gewinn. Für alle.



Vielfältiges Engagement in Rielingshausen

Brigitte Wolfs soziales Engagement in Marbach sei herausragend. „Viele Jahre habe sie in Rielingshausen in der Grundschule ehrenamtlich eine Hausaufgabenhilfe angeboten. Auch das Keltercafé als sozialer Treffpunkt habe sie ins Leben gerufen. „Als ab 2015 immer mehr Menschen nach Deutschland kamen, haben Sie mit weiteren engagierten Frauen aus Rielingshausen die Initiative ergriffen und in den Räumen der ehemaligen Kirche eine der größten Kleiderkammern im Landkreis Ludwigsburg aufgebaut.“ Zusammen mit weiteren Mitgliedern des Frauenclubs, den Wolf 1987 gegründet hat und deren langjährige Vorsitzende sie ist, habe Brigitte Wolf die Wunschbaumaktion initiiert. Darüber hinaus habe sie auch Maßstäbe auf dem Gebiet der internationalen Partnerschaften gesetzt und sich besonders um die Städtepartnerschaft mit Tongling verdient gemacht. „Die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz 2009 war die folgerichtige Würdigung ihres Engagements.“



Einsatz für die Städtepartnerschaft

Auch das Ehepaar Widler sei untrennbar mit den Städtepartnerschaften verbunden. „Sie, Frau Widler, sind schon viele Jahre aktives Mitglied unseres Partnerschaftskomitees. Sie Herr Widler, sind bei den Treffen mit unseren ausländischen Freunden als Fotograf dabei und dokumentieren die Treffen.“ Darüber hinaus seien beide immer da, wenn Helfer für Veranstaltungen und Feierlichkeiten gesucht werden. Helga Widler sei darüber hinaus als zweite Vorsitzende und aktive Sängerin beim Liederkranz aktiv und engagiere sich seit Jahren bei der Marbacher Nähstube und als Ehrenamtliche beim Stadtinfoladen. Manfred Widler sei die gute Seele des Schillervereins. „Immer wenn es technische Probleme gibt, oder im Haus etwas zu reparieren gibt, sind Sie da.“ Darüber hinaus sei er sehr an der Geschichte interessiert und bringen sein Wissen als Führer in der Ölmühle ein.