Stadt Marbach setzt Wohnungslosenhilfe fort Jobverlust bedeutet oft auch keine Wohnung mehr

Im Januar hatte diese in einer Ausstellung im Marbacher Rathaus über ihre Arbeit informiert und damit für die weitere Finanzierung durch die Stadt geworben. Die Wohnungslosenhilfe Ludwigsburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor der Obdachlosigkeit zu retten. Denn die ist eine Abwärtsspirale, aus der es oft kein Entrinnen mehr gibt. Häufig beginnt es mit dem Verlust des Arbeitsplatzes. Vor allem Männer kommen nicht damit zurecht, nicht mehr der Ernährer der Familie sein zu können. Oft folgen die Flucht in den Alkohol und die Scheidung. Mit der Wohnung verlieren viele Betroffene dann auch ihre bürgerliche Existenz. Die gemeinnützige GmbH, die vom evangelischen Kirchenbezirk und dem katholischen Dekanat Ludwigsburg sowie der Caritas und der Stiftung Karlshöhe getragen wird, hilft seit mehr als 35 Jahren Menschen, die ihre Wohnung verloren haben und sich mit anderen Problemen wie Schulden, Sucht und Langzeitarbeitslosigkeit konfrontiert sehen. In insgesamt 23 Kommunen des Landkreises bietet die Fachstelle Wohnungssicherung ihre Hilfe an. Bei der Ausstellungseröffnung im Januar im Marbacher Rathaus hatte der Geschäftsführer der Wohnungslosenhilfe, Heinrich Knodel, berichtet, dass im Jahr 2018 in 80 Prozent von insgesamt 150 abgeschlossenen Fällen Betroffene in ihrer Wohnung bleiben konnten oder eine neue gefunden wurde.