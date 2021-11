Stadt Marbach reagiert Wirrwarr um Straßennamen endet

Marbach - Unzufrieden ist Rainer Krause mit den Straßenschildern unweit seines Hauses in der Marbacher Rooschüzstraße. „Paketzulieferer irren herum und finden die Straße nicht“, sagt er und sieht im fehlenden „t“ des Straßennamens den Grund für die Verwirrung. Er sei sogar schon einmal hinausgelaufen, um Zustellern den Weg zu weisen. Offenbar hat es der Name Rooschüz in sich, denn in den kleineren Erklärungen unter den Straßenschildern steht der Name fälschlicherweise auch mit „tz“.