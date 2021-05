Stadt Marbach forscht nach Rätsel um Chlor- und Ammoniakgerüche

Marbach - Rätsel geben derzeit ungewöhnliche Gerüche im Bereich von mehreren Marbacher Gewässern und Kanälen auf. Ausgangspunkt war ein Schreiben des Kanu-Clubs Marbach an die Stadtverwaltung. Mehrere Mitglieder hatten in den vergangenen Wochen besonders im Bereich der Strenzelbachmündung Ammoniak- und Chlorgeruch wahrgenommen. Diese liegt direkt am Vereinsgelände, nur unweit des Bootsstegs.