Stadt hat auf Änderungen gedrängt RBS verspricht zeitnahe Verbesserungen im Busverkehr

„Wir haben massiv darauf gedrängt, dass die Probleme angegangen werden“, so Trost weiter. Das Ergebnis war nun ein Gespräch mit dem Landkreis, RBS und dem Verkehrs- und Tarifverbund VVS. „Auch die Vertreter der RBS haben sich mit dem derzeitigen Leistungsniveau nicht zufrieden gezeigt“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Landratsamts. „Es wurde Besserung in Aussicht gestellt.“ Eine erste konkrete Maßnahme ist hierfür auch schon angekündigt worden: Ab dem 1. März wird es Fahrplananpassungen auf der Linie 457 geben, die unter anderem Rielingshausen mit Marbach verbindet. „Die Abfahrten ab Backnang werden je um zwei Minuten vorverlegt“, erklärt der Landratsamts-Sprecher Frank Wittmer. Ziel ist es, die Anbindung an die S-Bahn in Marbach zu verbessern. Hier hatte es massiv Kritik gegeben (wir berichteten).