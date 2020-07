Stadt Großbottwar gibt Weg für mehr E-Mobilität frei Schnellladesäulen an zwei Standorten

Klar ist: Jeweils eine Säule mit einer Ladeleistung von bis zu 300 kW sollen mit zwei Lade-Parkplätzen am Parkplatz an der Stadtmauer und in der Sonnenbergstraße beim Kreisverkehr Richtung Sauserhof errichtet werden. An der Stadtmauer war der Platz in vorderster Front beim Stadttor vorgesehen, was bei Markus Brosi (FBWV) Kritik hervorrief. „Da befinden sich die Apotheke und der Arzt. Da macht das keinen Sinn. Der Parkplatz ist aber groß genug, um die Säule zu verschieben. Dann habe ich nichts dagegen.“ Bürgermeister Ralf Zimmermann merkte an, dass ein Verschieben des Standorts um ein paar Meter kein Problem darstellen sollte. „Vielleicht kann dafür auch ein Grünstreifen genutzt werden, auf dem jetzt sowieso schon manchmal geparkt wird. Wir finden da was.“ Joachim Fink, ebenfalls FBWV, sprach hier von einem stark frequentierten Kurzparker-Parkplatz, weshalb er dafür plädierte, die Parkdauer auf die Ladezeit zu beschränken. Ein solcher Hinweis sei aber Usus, so Jakob Huber, Kommunalbetreuer von NetzeBW, der das Projekt für die EnBW vorstellte und betonte: „Bei all dem schwingt die Hoffnung und der Glaube mit, dass die Anzahl an Elektrofahrzeugen und der Bedarf damit deutlich steigen. Für diese Entwicklung wollen wir in Vorleistung gehen.“