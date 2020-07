Stadt Großbottwar bietet Mitarbeitern Test an Antikörpertest stößt auf reges Interesse

Auf andere Art und Weise wird die Stadt das Thema Corona vom 17. August an beschäftigen. Die Landesregierung hat vorgegeben, dass sich das gesamte Personal in der Kinderbetreuung und in Schulen bis zum 30. September je zweimal auf Corona testen darf – auch ohne Symptome. Das freiwillige Angebot gilt also nicht nur für Großbottwar, sondern für alle Kommunen. Und nicht nur für Erzieher und Lehrer, sondern für jeden, der in der Einrichtung arbeitet, bis zum Hausmeister. In Großbottwar wird das so gehandhabt, dass der Mitarbeiter selbstständig den Termin beim Arzt seiner Wahl vereinbart. Die Stadt stellt für diese Mitarbeiter eine Bestätigung aus, dass sie im Bereich Kindergarten oder Schule arbeiten. Der Aufwand für die Stadt ist daher überschaubar, die Kosten übernimmt das Land. Ist ein Test positiv, dürfen sich dann alle Anwesenden in der Einrichtung testen lassen, also etwa auch Mitschüler.