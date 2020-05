Stadt Beilstein geht vor Barrieren sind weiter ein Ärgernis

Durch die Auflösung der Gemeinschaftsfläche kam diese aber im Frühjahr 2019 zur Versteigerung, wobei die Stadt diese für rund 65 000 Euro erwerben konnte und so Eigentümerin wurde. Weiterhin wurde der Verwaltung zugetragen, dass in den vergangenen Wochen immer wieder Fahrzeuge so auf dem Hof abgestellt worden waren, dass „den Anwohnern eine Ein- und Ausfahrt nur schwer oder ganz unmöglich“ gewesen sei. Durch die neuen Eigentumsverhältnisse hat die Verwaltung nun eine andere Handhabe in dieser Situation, so Bürgermeister Holl: „Der Veranlasser der aktuellen Barrieren wird aufgefordert, diese zu beseitigen und die Errichtung weiterer Hindernisse zu unterlassen.“ Sollte dies nicht geschehen, sind die rechtlichen Schritte bereits eingeleitet, um bei Nichtbeachtung konsequent handeln und diese entfernen zu können.