Stadionumbau beim VfB Stuttgart So hat sich die Arena über die Jahrzehnte verändert

Seit der Einweihung im Jahr 1933 hat das Stadion in Bad Cannstatt mehrere bauliche Änderungen und Erweiterungen erfahren. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die vergangenen 90 Jahre zurück – von der Einweihung in der Zeit des Nationalsozialismus’ über den Neubau der Haupttribüne anlässlich der WM 1974 bis zum Umbau in ein reines Fußballstadion. Viel Spaß beim Durchklicken.