Stadion des VfB Stuttgart Mercedes-Benz-Arena aus Lego ist fertig

„Deutsche Stadien sind viel interessanter“

Daraufhin entstand mit dem Borussia-Park von Borussia Mönchengladbach sein erstes großes Projekt. Auf die Frage, wieso er nicht englische Stadien baue, hat er eine klare Antwort: „Deutsche Stadien sind viel interessanter. In England sehen viele der moderneren Arenen gleich aus, was ein bisschen langweilig ist. Außerdem ist die Atmosphäre in Deutschland viel besser, die Fans sind lauter und der Fußball ist aufregender.“ Seit Wochen arbeitete der Junge an der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena – und wurde nun fertig.