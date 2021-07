Stabilisierung nach Corona Aufschwung beflügelt Exporteure

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) geht in seiner jüngsten Prognose von einem Anstieg der Warenausfuhren um real 8,5 Prozent aus. "Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft ist erfreulich gut", stellte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Donnerstag fest. "Es besteht allerdings die Gefahr, dass anhaltende Transportengpässe vor allem in der Seeschifffahrt die Aufholjagd des Außenhandels ausbremsen."

Aktuell profitiert die deutsche Exportwirtschaft wie kaum eine andere von der anhaltenden Erholung Chinas und anderer asiatischer Länder. Doch nach 13 Monaten in Serie mit steigenden Ausfuhrzahlen im Monatsvergleich warnt auch der Chefökonom der VP Bank, Thomas Gitzel, vor Übermut. Es sei nur eine Frage der Zeit, ehe sich die Materialknappheit auch auf die Ausfuhren niederschlagen werde. "Die Industrieproduktion war in diesem Jahr mit Ausnahme des März jeweils im Minus. Wird weniger produziert, wird auch weniger exportiert", bringt es Gitzel auf den Punkt.

Die deutsche Elektroindustrie jedoch berichtete am Donnerstag von einem kräftigen Auftragplus und anziehender Produktion. Die Bestellungen lagen nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI im Mai um 49,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats und stiegen auch im Vergleich zum Mai des Vorkrisenjahres 2019 um gut 7 Prozent. Bei der Produktion verbuchte die heimische Elektroindustrie demnach im Mai 2021 real ein Plus von 22,5 Prozent zum Vorjahresmonat. Allerdings liege der Wert noch um 5 Prozent unter dem Niveau von Mai 2019, der jedoch auch mehr Arbeitstage gehabt habe.

Die Einfuhren nach Deutschland lagen im Mai nach Angaben des Bundesamtes mit 97,1 Milliarden Euro um 32,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von April auf Mai 2021 legten die Importe um 3,4 Prozent zu. Für die ersten fünf Monate summierten sich die Importe auf 474,3 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 13,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

