Staatstheater Stuttgart Modellprojekt Ab 19. Juni dürfen Oper und Schauspielhaus halb voll sein

Das gilt als Modellversuch: Gemeinsam mit der Universität Stuttgart haben die Staatstheater bereits im Vorfeld mittels Spurengasmessungen die Infektionsrisiken bei Veranstaltungen in ihren Spielstätten untersucht und sitzplatzgenau mögliche Infektionswege simuliert. Nun soll diese Simulation im tatsächlichen Spielbetrieb unter größtmöglichen Sicherheitsmaßnahmen (also mit Hygienekonzept sowie mit Test-, Impf- oder Genesungsnachweis) und mit wissenschaftlicher Begleitung praktisch erprobt werden. „Es ist höchste Zeit“, so der Geschäftsführende Intendant Marc-Oliver Hendriks, „dass die Theater und Orchester in unserem Land wieder zu realen Arbeits- und Aufführungsbedingungen zurückkehren können. Die bisherigen Zwischenergebnisse zeigen auf, was wir schon immer vermutet haben. Theater- und Orchestersäle sind für die Besucherinnen und Besucher geschützte und sichere Räume, gerade auch in der Pandemie.“ Das Modellprojekt umfasst Produktionen und Vorstellungen zwischen dem 19. Juni und dem 25. Juli.