Staatstheater Stuttgart Jürgen Resch kommt trotz Morddrohungen

Als Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hat Jürgen Resch (62) unter anderem den Dieselskandal mit aufgedeckt und Luftreinhaltemaßnahmen in den Städten durchfochten. Der Regisseur Andres Veiel hat Reschs Figur in sein klimapolitisches TV- und Bühnenstück „Ökozid“ eingebaut, das aktuell am Stuttgarter Staatsschauspiel läuft. Zu den Aufführungen lädt das Theater Experten ein, am 9. Juli soll Resch sprechen.