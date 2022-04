Staatstheater Stuttgart Dramatikerpreis für Feministin Caryl Churchill

Über die „Top Girls“ aus der Wirtschaft

Feministisch, kapitalismuskritisch, antikolonialistisch – all das war Caryl Churchill schon Anfang der 1970er Jahre, also lange bevor solche Haltungen zum guten Ton auch bürgerlicher Medien wurden. Stücke wie „Cloud 9“ über den englischen Imperialismus, „Top Girls“ über Frauenkarrieren in der Wirtschaft oder „A Number“ über das Klonen von Menschen wurden auf vielen Bühnen weltweit gespielt. In jüngerer Zeit ist es um die Autorin, die auch fürs Fernsehen arbeitet, dagegen ruhiger geworden.