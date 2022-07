Staatsoper Stuttgart Helene Schneidermann gibt zum Abschied ordentlich Wumms

Zwei Abschiede muss Opernintendant Viktor Schoner am Montagabend vor Beginn der Vorstellung von Wolfgang Amadeus Mozarts „Hochzeit des Figaro“ in dem ausverkauften Haus ankündigen. Ein letztes Mal wird Ulrich Hermann im Orchestergraben das Fagott spielen – nach 27 Jahren Tätigkeit im Staatsorchester. Und ein letztes Mal wird die Sängerin Helene Schneiderman als festes Ensemblemitglied der Oper auf der Bühne stehen – nach 38 Jahren. Über diese lange Zeit sei sie nicht nur Künstlerin und geschätzte Kollegin für viele geworden, so Schoner, sondern auch eine „Humanistin“ in der Stadtgesellschaft. Weswegen sich an diesem Abend im Großen Haus nicht nur die Opernfreunde der Abo-Reihen 55 und 201 versammelt haben, sondern auch Familie und Freunde aus aller Welt, nebst manch bekanntem Gesicht aus besagter Stadtgesellschaft.