Staatsbürgerschaft Türkische Gemeinde begrüßt Staatsbürgerschaftsrecht-Reform

Faeser treibt eine im Ampel-Koalitionsvertrag festgehaltene Reform des Staatsbürgerschaftsrechts voran - damit sollen vor allem Menschen, die bereits mehrere Jahre in Deutschland leben, leichter eingebürgert werden können. Ein entsprechender Gesetzentwurf sei "so gut wie fertig", hatte ein Sprecher Faesers am Freitag gesagt.