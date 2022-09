Staatsbegräbnis Marbacher Dudelsacktöne für die Queen

In Marbach ist man stolz darauf, dass einst die Queen zu Besuch war, wo sie sich doch eher selten in Deutschland blicken ließ. Am 24. Mai 1965 besichtigte sie das Schiller Nationalmuseum und Schillers Geburtshaus in der Altstadt – insgesamt sollte der Besuch beschauliche 45 Minuten dauern. Das war freilich trotzdem genug, um die ganze Stadt in Aufregung zu versetzen – schließlich war die Queen von England zu Gast. Um an diesen Tag zu erinnern und der Queen die letzte Ehre zu erweisen, stand die städtische Mitarbeiterin Nadine Kern am Montag mit ihrem Dudelsack vor dem Geburtshaus Schillers. Sie spielt das Instrument bereits seit 15 Jahren. „Den Klang von einem Dudelsack mag man, oder man mag ihn nicht“, sagt Kern, „und ich fand ihn gleich cool.“