Staatsbankett in Berlin Bundespräsident empfängt niederländisches Königspaar

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montagabend das niederländische Königspaar zu einem Staatsbankett im Schloss Bellevue empfangen. Das Königspaar ist für mehrere Tage zu einem Staatsbesuch in der Hauptstadt. Willem-Alexander (54) und seine Frau Máxima (50) hatten am Montag bereits das Brandenburger Tor und unter anderem auch das Robert-Koch-Institut besucht.