Staatsanwalt stockt der Atem Zweijähriger zu Tode gequält: Mann und Mutter schweigen

Beide Angeklagte, die in Hand- und Fußfesseln ins Gericht gebracht wurden, schwiegen zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger kündigten an, dass sich die beiden Deutschen später äußern wollen, entweder selbst oder per Rechtsanwalt. Der Tod von Tim hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. In der Kleinstadt im Saalekreis gab es Gedenkveranstaltungen für den Jungen. Es gab Kritik an der Arbeit des Jugendamtes. Die Behörde wies diese zurück.