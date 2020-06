SSM-Vorsitzende werfen hin Differenzen führen zum Doppelrücktritt

Ins gleiche Horn bläst Simon Wurms Vorstandsstellvertreter Moritz Krohmer, der ebenfalls den Nutzen bezweifelt – und dies durch Rückmeldungen aus dem Einzelhandel bestätigt sieht. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber ich kann als Vorsitzender bei der Jahresversammlung nicht sagen, dass ich das toll finde, wenn ich persönlich nicht dahinterstehe.“ Als Geschäftsmann werde er sich weiter für das Gemeinwohl einbringen, schließlich übe sei er weiter sein Amt als zweiter Vorsitzender der IGS aus.

Anders als die beiden Zurückgetretenen sehen andere am einstimmigen Beschluss beteiligte SSM-Vorstandsmitglieder, wie der Marbacher Hauptamtsleiter Jürgen Sack, durchaus einen vertretbaren Gewinn durch die Aktion „Marbach handelt!“. Der SSM sei kein reiner Gewerbeverein, sagt Sack, sondern eben ein Marketingverein. „Es ist immer schwierig, den Erfolg von Werbung zu messen.“ Man könne nie genau sagen, welcher Effekt dazu geführt habe, dass ein bestimmtes Produkt gekauft wurde. Die Idee, dass sich jeder, der sich in Marbach auf der Plattform „Marbach handelt!“ präsentieren will, einen Mehrwert für die Community leistet, indem er etwa einen Film oder Tipps für den Sport daheim beisteuert, sei im Vorstandsgremium sehr gut angekommen.

Ein wachsendes Interesse an der Plattform beobachtet Stefanie Grams, SSM-Beiratsmitglied und eine der drei Personen, die „Marbach handelt!“ betreut. „Wir bekommen inzwischen auch Angebote von Leuten, die völlig ohne Bezahlung Beiträge liefern wollen – andere verzichten auf die 50 Euro, die ihnen angeboten wurden“, berichtet die Werbegrafikerin. Von Anfang an sei es darum gegangen, zu zeigen, dass Bürger in der schwierigen Zeit gemeinsam handeln. „Wir sehen, wie vielfältig Marbach ist.“ Dass das Gefühl, einer Community einer Stadt anzugehören, auch den Willen stärkt, sie durch den Einkauf im Ort zu stärken, sollte ebenfalls bedacht werden.

Und das Geld? „Der Stadtmarketing-Verein steht seit vielen Jahren auf einer gesunden finanziellen Basis“, sagt SSM-Kassierer Thomas Nytz, Regionaldirektor der Kreissparkasse Ludwigsburg. Die Corona-Pandemie habe viele Veranstaltungen ausfallen lassen. „Man muss dann auch andere Wege gehen, um Wahrnehmung und Reichweite zu erzielen.“

„Marbach handelt!“ sei, wie der SSM-Schriftführer Kai Keller erklärt, weitgehend durchfinanziert: „Ich verstehe das Problem nicht. Im Gremium wurde dieses wunderbare Projekt zur Öffentlichkeitsarbeit in der Krise einstimmig verabschiedet. Es verknüpft alle aktiven Bereiche der Stadt miteinander – ist jetzt aber auch nicht das Megaprojekt für den SSM. Da haben wir schon aufwändigere Dinger gewuppt.“ Ein Drittel der Kosten wird über Sponsorengelder und einen Zuschuss des Kulturamts gedeckt. Ob und wie „Marbach handelt!“ fortgesetzt wird, sei noch nicht beschlossen.

Die Suche nach einem neuen Vorsitzenden wird den Verein nun beschäftigen. Der gerüchteweise genannte frühere Hauptamtsleiter Thomas Storkenmaier hat nach eigenen Angaben keine Ambitionen, das Amt auszuführen. Er saß lange Zeit als Bevollmächtigter des Marbacher Bürgermeisters im SSM-Vorstand, gab das Amt aber ab. Wer auch immer in die Fußstapfen von Simon Wurm und Moritz Krohmer tritt: Mit dem City-Manager für die Innenstadt steht ein weiteres wichtiges Projekt bevor, das im Herbst seinen Anfang nehmen soll. Die Stadt stellt ihn ein, und der Stadtmarketing-Verein beteiligt sich mit 10 000 Euro jährlich.