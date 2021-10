„SS-Siggi“ aus Dortmund Rechtsextremist Siegfried Borchardt mit 67 Jahren gestorben

Dortmund - Der bundesweit bekannte Rechtsextremist Siegfried Borchardt ist im Alter von 67 Jahren in Dortmund gestorben. Der in rechtsradikalen Kreisen als „SS-Siggi“ bekannte frühere Kommunalpolitiker und Parteifunktionär starb nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt in der Nacht zum Sonntag, wie der Dortmunder Kreisverband der rechtsextremen Kleinstpartei Die Rechte mitteilte. Die Nachricht von Borchardts Tod sei ein „Schock“, hieß es in der Mitteilung.