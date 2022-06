Sprunghaft steigende Corona-Zahlen Karl Lauterbach rät zum freiwilligen Maskentragen

Angesichts des sprunghaften Anstiegs der Corona-Fälle hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zum freiwilligen Tragen von Masken in Innenräumen aufgefordert. „Eine Sommerwelle war zu erwarten“, schrieb Lauterbach am Dienstag auf Twitter. Das Maskentragen in Innenräumen und eine vierte Impfung seien „die besten Gegenmittel“.