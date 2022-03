Spritpreise und Heizkosten Länderchefs fordern höhere Entlastungen

Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln wird das Paket die Verluste der Bürger in diesem Jahr jedoch nicht ausgleichen. „Die Entlastungen werden die Kaufkraftverluste der Bürger lediglich teilweise auffangen können“, teilte das Institut mit. Von Seiten von Umweltverbänden kommt indes ein anderer Vorschlag: Sie fordern ein Tempolimit auf Autobahnen oder autofreie Sonntage. So soll Sprit gespart und CO2 reduziert werden.

Polen, Irland und die Niederlande entlasten Autofahrer

Während in Deutschland noch über eine Entlastung der Verbraucher diskutiert wird, sind andere EU-Länder weiter: In Polen etwa wurde die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe gesenkt. Laut Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen ist Diesel und Benzin dort 50 bis 60 Prozent billiger als hierzulande. Auch Irland will Autofahrer vorübergehend steuerlich entlasten. Die Steuer bei Benzin soll um 20 Cent und bei Diesel um 15 Cent sinken. In den Niederlanden werden die Abgaben auf Benzin und Diesel um 21 Prozent gesenkt.